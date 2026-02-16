Los vecinos de Pinilla piden dotar al centro de salud de un servicio de rehabilitación

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras una reforma integral que se hizo esperar cuatro años y devolvió la actividad asistencial sanitaria al barrio, la asociación de vecinos de Pinilla ha elevado una petición formal a la Junta para instar la incorporación de un servicio de rehabilitación y fisioterapia, una prestación que consideran vital debido al envejecimiento de la población de la zona. A pesar de la insistencia, la Consejería de Sanidad aún no ha contestado.

La petición no es nueva, pero ha ganado fuerza tras la reapertura de las instalaciones a finales de julio de 2025 tras una modernización de casi cinco millones. Los vecinos argumentan que el servicio de rehabilitación evitaría desplazamientos innecesarios a otros ambulatorios.

Incluso la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel, ha ofrecido la gran sala de la última planta de la Casa de Cultura del barrio como alternativa para que sanidad pueda prestar este servicio si ve problema en el centro de salud. No es la única carencia que denuncian. La asociación también recuerda el compromiso adquirido por el PP para devolver el servicio de urgencias, ya que el centro de salud de Pinilla atiende a 20.000 cartillas de la zona, pero también de Sariegos, Cuadros y Valverde de la Virgen. De media, antes de las obras los médicos atendían 60.000 consultas y las enfermeras, 40.000. Eso sí, agradecen los nuevos espacios diáfanos con consultas más amplias y modernas, la mejora en accesibilidad y climatización.