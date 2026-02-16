Los colegios sacan la artillería para captar a los nuevos alumnos del próximo curso

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las fechas ya están cerradas. El proceso para la elección de centro educativo para los niños que se escolaricen por primera vez de cara al próximo curso arrancará el 17 de marzo, también para los que cambien de centro, con lo que los colegios han iniciado ya su campaña para captar a estudiantes. Jornadas de puertas abiertas y videos en las redes sociales o en las webs de los centros educativos para vender su potencial y conseguir revertir los efectos de la despoblación y la baja natalidad en León.

Este año 2026 comenzó con un ligero repunte poblacional respecto a enero de 2025. Así León provincia alcanzó los 449.185 habitantes, de los que 123.446 residen en la capital leonesa. Un incremento gracias a la llegada de población migrante pero que no ha tenido grandes efectos en el número de nacimientos. Fue en 2016 cuando la curva del gráfico de la natalidad cayó por debajo de los 3.000 nacimientos, dejando atrás aquellos años en los que León mantenía una curva más favorable, como en 2007 cuando, pese a la tendencia ya claramente a la baja, se registraron más de 3.500 nacimientos. Con este panorama, la población leonesa está un 5% más mermada y con un alto porcentaje de envejecimiento. Este contexto obliga a los centros educativos a mostrar todo su potencial para evitar el cierre de aulas y mantener sus plantillas. Conseguir nuevos alumnos es clave y, por este motivo, se reinventan. Los concertados hace años que abren sus puertas para enseñar a las familias qué hacen, cómo educan, y ahora siguen esta estela los colegios públicos. Todo ello, teniendo en cuenta que además, ya se ha implantado la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, que va desde los 0 hasta los 2 años, una apuesta de la Junta, que también se recoge en la nueva ley educativa, para mejorar la conciliación de las familias e intentar impulsar la natalidad, pero también para llenar las aulas que ahora carecen de alumnos. La Consejería de Educación aún no ha hecho públicas las vacantes para este año, es decir las plazas que oferta cada centro, que en el caso del primer ciclo de Infantil puede impartirse, en el marco de la gratuidad, tanto en centro privados, como en aquellos de titularidad municipal o autonómica y también en colegios, ya sean públicos o concertados. Durante el proceso de matrícula para el resto de las etapas también se hará pública la oferta de cada centro y se contempla también el sorteo público para determinar en qué número arranca la matrícula para dirimir así posibles empates, que pocos años ya es necesario en León salvo en centros con mucha demanda, que cada vez son menos. Los colegios ya han colgado videos e imágenes de lo que hacen en redes sociales, pero las familias también apuestan por conocer in situ los centros, ver directamente el ambiente. El colegio más madrugador en León ciudad abrirá sus puertas a los padres el 19 de febrero. Hay centros que ofertan dos fechas, para que los padres tengan más facilidades y los más tardíos apuran hasta el 16 de marzo, una jornada antes de que comience el plazo para presentar la solicitud. Participación de las familias, bilingüismo, competencias digitales, Madrugadores y Tardes en el Cole, comedor, la opción de matricular ya a partir de los pocos meses de vida, metodologías acticas, extraescolares, el Erasmus o la ubicación son algunos de los emblemas que luce cada colegio en sus webs y redes sociales para convecer a los padres de que su centro es el adecuado para sus hijos. Otros incluso destacan el hecho de que cuentan «con pocos alumnos» para ofrecer una educación más personalizada, a tenor de la menor ratio de alumnos por profesor. Cada uno hace una apuesta que después mostrarán en una charla a las familias y una visita guiada por sus instalaciones. En las páginas webs de los colegios, en la mayoría nada más entrar, aparece ya el cartelón digital en el que se muestran las fechas en las que se realizarán las jornadas de puertas abierta. Después, a través de un QR o un enlace, se insta a las familias para que se inscriban el día que más les convenga, en el que caso de que se ofrezcan dos días para organizar los grupos de familias que acudiran a la cita. Otros centros ofrecen directamente atención «personalizada». Artillería pensada para convecer a los padres de que su centro es la mejor alternativa para la educación de sus hijos, teniendo en cuenta, además, que una vez el niño comienza en un colegio finaliza en él su formación.