Hospitales y centros de salud afrontan desde hoy una semana de huelga médica

El Hospital y los centros de salud de León afrontan desde hoy la primera semana de huelga médica convocada en toda España por el conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad. El choque está enquistado en Madrid, pero las consecuencias las sufrirán los pacientes en cualquier punto de la geografía nacional.

Y León, pese a una mejor sintonía de los representantes médicos con la Junta de CyL y la Consejería de Sanidad (traducido en mejoras retributivas), tampoco esquivará las consecuencias. Ya se vio durante la movilización de los facultativos tras el puente festivo de diciembre, que aplazó operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas canceladas y consultas. Un impacto en cuatro días que resintió los avances en el recorte de las listas de espera.

Pero la postura del departamento de la ministra Mónica García, que alcanzó un acuerdo sobre el Estatuto Marco con CSIF, UGT, CC OO y Satse, pero sin atender a las reivindicaciones de los médicos (con un estatuto propio como prioridad), ha desembocado en la mayor movilización del colectivo «en lo que llevamos de siglo, lo que indica la gravedad», como destaca el presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos en CyL y León, José Luis Díaz Villarig. Una huelga indefinida que se traducirá en una semana al mes hasta el próximo junio, cuyas previsibles consecuencias se estiman también en millones de euros.

La primera será desde hoy al viernes. Y se replicará del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Fechas en las que estará garantizada la atención urgente e indemorable en el Hospital y los centros de salud, como establecen los servicios mínimos imprescindibles, pero en la que la actividad programada se verá alterada. El grado de afectación dependerá del porcentaje de seguimiento de los más de 2.400 médicos en la protesta. La atención será como un día de fiesta o de fin de semana. Habrá continuidad en Urgencias (con neurólogos y cardiólogos de guardia para responder en caso de ictus, infartos...), en las plantas de hospitalización, en la UCI y en el bloque quirúrgico, donde los casos urgentes o indemorables no notarán la huelga, pero sí volverán a la lista los que se queden sin operar.