Con 14 años, a navajazos por León

La Policía Local de León detuvo a un menor de edad como presunto autor de un apuñalamiento por la espalda a un joven de 29 años esta madrugada en la Plaza de Santo Domingo de León capital. El menor, de catorce años, tras ser detenido por la Policía, se encuentra bajo la custodia de sus padres hasta pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, previsiblemente este mismo lunes, según han apuntado a Efe fuentes de la investigación. Las mismas fuentes han detallado que las heridas de la víctima, que ya ha prestado declaración, son superficiales. Los hechos se produjeron eb torno a las 6.30 horas, en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de León, según ha informado el 112. El joven, de 29 años, fue trasladado al hospital de León en una UVI móvil tras ser apuñalado por la espalda. Las mismas fuentes han precisado que la investigación continúa abierta. La agresión con arma blanca causó gran agitación en la ciudad. Dos llamadas alertaban de que el joven había sido apuñalado por la espalda. Policía Nacional y Local y Emergencias Sanitarias se desplzaron a la zona de la agresión.