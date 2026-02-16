Alertan de la contaminación del agua del grifo en Torneros

Publicado por Redacción Data Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Onzonilla hizo ayer un llamamiento a los vecinos de Torneros del Bernesga para que no beban agua del grifo tras «detectar una posible incidencia en la red municipal de abastecimiento de agua procedente de algún pozo particular con agua no tratada».

En un comunicado lanzado a través de las redes sociales, el Ayuntamiento aconseja que, «como medida preventiva», no se consuma agua del grifo ni se emplee para la prearación de alimentos en crudo y que su uso se limite a la tratas alimentos en fo ni para la preparación hasta nuevo aviso y que tan sólo se enmplee para higiene personal, limpieza y otros usos domésticos, salvo indicación contraria por parte de las autoridades sanitarias hoy.

El anuncio concreta que se están realizando las inspecciones y los análisis correspondientes para determinar el origen exacto de la incidencia que ha afectado a la red y garantizar la seguridad del suministro. «Se informará puntualmente cuando el agua vuelva a cumplir todos los requisitos para el consumo», piden, a la vez reclaman que entre los vecinos se «difunda» el aviso y se revisen los pozos con bombeo a la red.