Un pueblo de León saca a subasta diez hectáreas de chopos y la cifra sorprende, más de 230.000 euros

Imagen de archivo de una plantación de álamos utilizada para ilustrar una subasta de aprovechamiento maderero en la provincia de León.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En la ribera leonesa, casi diez hectáreas de chopos plantados hace dieciséis años se han convertido en una operación económica que supera los 230.000 euros. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el aprovechamiento maderable de estos árboles en un único lote, con un valor total de 232.702 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de nueve meses. Las ofertas podrán presentarse hasta finales de febrero, según recoge el pliego de condiciones.

La actuación se desarrolla en el término municipal de Mansilla de las Mulas y afecta a una finca rústica de titularidad pública en la que fueron plantados en 2010 un total de 2.349 chopos. La tasación base del aprovechamiento asciende a 192.316 euros sin impuestos, cifra que alcanza los 232.702 euros una vez aplicado el IVA correspondiente. El procedimiento se articula mediante la enajenación del aprovechamiento forestal "en pie", lo que implica que los árboles se venden aún plantados y será el adjudicatario quien asuma las labores de corta y retirada.

Vista de una calle de Mansilla de las Mulas, municipio leonés donde el Ayuntamiento ha sacado a subasta el aprovechamiento de casi diez hectáreas de chopos.Getty Images

El lote se ofrece de forma indivisible, de modo que la empresa o profesional que resulte adjudicatario deberá ejecutar la totalidad del aprovechamiento. El plazo establecido para llevar a cabo los trabajos es de nueve meses desde la formalización del contrato. Durante ese periodo deberán realizarse las tareas de tala, apilado y extracción conforme a lo estipulado en el pliego técnico y administrativo.

La venta se efectúa además bajo la modalidad "a riesgo y ventura", una fórmula habitual en este tipo de contratos forestales que establece que el comprador asume las contingencias derivadas del aprovechamiento. Los interesados tienen la posibilidad de visitar previamente la parcela para conocer sobre el terreno el estado de la plantación, los accesos disponibles, las zonas previstas para carga y las condiciones generales de la finca. La presentación de oferta implica la aceptación de estas circunstancias.

El pliego también fija obligaciones específicas en materia de limpieza y conservación. Una vez concluidos los trabajos, las parcelas deberán quedar libres de residuos artificiales generados por la actividad, incluidos restos vinculados al uso de maquinaria. La madera obtenida podrá apilarse temporalmente en la propia finca, siempre que no interfiera en el tránsito ni suponga un riesgo para la seguridad o el entorno. Asimismo, no estará permitido utilizar terrenos distintos a los incluidos en el aprovechamiento para el almacenamiento del material extraído.