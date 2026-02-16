Giro brusco del tiempo en León: la 'nevada de jet' se aproxima sin dar tregua tras el tren de borrascas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tregua meteorológica que dejó la borrasca Oriana el pasado fin de semana llega a su fin. Una nueva masa de aire polar se aproxima a la península ibérica y traerá consigo precipitaciones abundantes, nevadas significativas en cotas bajas, vientos huracanados y un descenso térmico notable que marcará la mitad de la semana. El anticiclón de las Azores, que había proporcionado estabilidad, cederá terreno ante un sistema frontal atlántico activo que modificará radicalmente las condiciones atmosféricas.

Durante este inicio de semana, el archipiélago canario protagoniza la situación más adversa. Una intensa calima sahariana afectará a todas las islas, deteriorando significativamente la calidad del aire y reduciendo la visibilidad. Las temperaturas alcanzarán valores inusuales para febrero, rozando los 30 ºC en zonas protegidas del viento del este, mientras que las rachas de viento complicarán la situación en las medianías y zonas altas.

En la península, el contraste será evidente entre el norte y el resto del territorio. El Cantábrico y Galicia recibirán lluvias persistentes e intensas desde hoy mismo, con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas comarcas. La cornisa cantábrica, especialmente Cantabria y el País Vasco, junto con el norte de Navarra y el occidente gallego, concentrarán las precipitaciones más cuantiosas durante las próximas 48 horas.

Riesgo de deshielos y aludes en la montaña

La cota de nieve se situará entre los 1.500 y 2.000 metros durante los primeros días de la semana, un nivel relativamente alto que, combinado con las lluvias abundantes, genera preocupación por los deshielos. El Pirineo y la Cordillera Cantábrica mantienen una importante acumulación de nieve de las semanas anteriores, y el riesgo de aludes es muy alto en estos macizos montañosos.

Las autoridades de protección civil recomiendan extremar las precauciones en las zonas de montaña, evitando excursiones y actividades en altitud. Los expertos advierten que la combinación de lluvia sobre nieve provoca inestabilidad en el manto nivoso, incrementando exponencialmente la probabilidad de desprendimientos. Los refugios de montaña y las estaciones de esquí han activado ya sus protocolos de seguridad ante esta situación.

Giro brusco a mitad de semana

El miércoles marcará un punto de inflexión en la evolución meteorológica. Una borrasca atlántica profunda cruzará las islas británicas y el norte de Francia, enviando un frente activo hacia España. Este sistema dejará precipitaciones generalizadas en toda la mitad norte peninsular, afectando especialmente a Galicia, el Sistema Central occidental, toda la vertiente cantábrica, Castilla y León, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha.

La característica más destacable será el descenso brusco de temperaturas que acompañará al paso frontal. Las máximas caerán entre 8 y 12 grados en apenas 24 horas en amplias zonas de la península, poniendo fin a los valores primaverales que se han registrado durante los últimos días. En la costa mediterránea, donde se han alcanzado los 25 ºC, el termómetro bajará hasta situarse en valores más propios de la época.

Nevada de jet

El jueves se producirá un fenómeno especialmente interesante desde el punto de vista meteorológico. La corriente en chorro o jet stream descenderá bruscamente de latitud, arrastrando aire muy frío en capas medias y altas de la atmósfera. Este proceso generará lo que los meteorólogos denominan "nevada de jet", caracterizada por su intensidad y por la acumulación rápida de nieve en pocas horas.

Previsión de agua para esta semana.METEORED

En el Pirineo, la cota de nieve descenderá hasta los 700-1.000 metros, permitiendo nevadas significativas incluso en valles habitualmente protegidos. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros de nieve nueva en cotas medias, mientras que en las cumbres pirenaicas los espesores podrían superar el medio metro. Esta nevada beneficiará a las estaciones de esquí, que han visto mermado su manto nivoso por las lluvias recientes.

Vientos huracanados en amplias zonas

El paso de la borrasca traerá consigo vientos muy intensos en toda España, especialmente problemáticos en Galicia, el noroeste de Castilla y León y la Cordillera Cantábrica. Las rachas podrían superar los 90-100 kilómetros por hora en zonas expuestas, con valores aún superiores en cumbres montañosas del Sistema Ibérico y áreas elevadas del este peninsular.

El viernes, el temporal de viento se desplazará hacia el noreste peninsular y Baleares, donde se esperan las rachas más fuertes de todo el episodio. La situación marítima estará muy alterada, con olas de hasta 5-6 metros en el Cantábrico y el golfo de Vizcaya. Los puertos han activado avisos para la navegación deportiva y de recreo, desaconsejando las salidas al mar durante estos días.

Vuelta de la estabilidad durante el fin de semana

A partir del viernes por la tarde, las altas presiones recuperarán protagonismo sobre la península ibérica. El anticiclón de las Azores se expandirá nuevamente hacia España, barriendo los frentes atlánticos y estabilizando la atmósfera. El sábado y el domingo se presentan con cielos mayormente despejados en prácticamente todo el territorio nacional, una situación de calma que permitirá recuperar la normalidad tras días de meteorología adversa.

Evolución de las temperaturas y la lluvia para los próximos días.METEORED

Las temperaturas iniciarán una recuperación progresiva durante el fin de semana, aunque sin alcanzar los valores excesivos de principios de semana. En Canarias, la calima sahariana se retirará gradualmente, mejorando la calidad del aire, aunque las temperaturas se mantendrán por encima de la media climática para mediados de febrero, con valores que oscilarán entre los 22 y 24 ºC en las zonas costeras del archipiélago.

Impacto en la actividad cotidiana

Este nuevo episodio de inestabilidad afectará a diversos sectores económicos y sociales. El transporte por carretera deberá extremar precauciones en los puertos de montaña, donde la nieve y el hielo pueden complicar la circulación. La Dirección General de Tráfico recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento por zonas de montaña y llevar cadenas o neumáticos de invierno.

En el sector agrícola, las lluvias serán bienvenidas en muchas regiones tras las semanas de precipitaciones irregulares. Sin embargo, el viento fuerte podría ocasionar daños en cultivos sensibles y en invernaderos mal preparados. Los agricultores del mediterráneo seguirán de cerca la evolución de este episodio, especialmente atentos a posibles granizadas que podrían afectar a las cosechas tempranas de hortalizas.