Atropellada en el barrio leonés del Ejido una mujer de 69 años

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Una mujer de 69 años ha resultado atropellada en Pendón de Baeza. La víctima fue atendida por efectivos de Sacyl.

Los hechos ocurrieron a las 19.07 horas. Una llamada alertaba sobre un atropello de un turismo a un peatón en la calle Pendón de Baeza, en León capital.

Se trasladó aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a una mujer de 69 años.