Atropellada en el barrio leonés del Ejido una mujer de 69 años
Los hechos ocurrieron en la calle Pendón de Baeza
Una mujer de 69 años ha resultado atropellada en Pendón de Baeza. La víctima fue atendida por efectivos de Sacyl.
Los hechos ocurrieron a las 19.07 horas. Una llamada alertaba sobre un atropello de un turismo a un peatón en la calle Pendón de Baeza, en León capital.
Se trasladó aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a una mujer de 69 años.