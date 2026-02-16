Diario de León

Atropellada en el barrio leonés del Ejido una mujer de 69 años

Los hechos ocurrieron en la calle Pendón de Baeza

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Una mujer de 69 años ha resultado atropellada en Pendón de Baeza. La víctima fue atendida por efectivos de Sacyl.

Los hechos ocurrieron a las 19.07 horas. Una llamada alertaba sobre un atropello de un turismo a un peatón en la calle Pendón de Baeza, en León capital. 

Se trasladó aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a una mujer de 69 años.

tracking