El restaurante Pablo, el mejor establecimiento gastronómico de Castilla y León

La gastronomía se ha reivindicado este lunes como uno de los grandes pilares económicos, culturales y turísticos de Castilla y León durante la entrega de los XI Premios Castilla y León de Gastronomía, unos galardones que han vuelto a poner en valor la diversidad y calidad del sector agroalimentario y hostelero desde el producto hasta la sala, el vino y el emprendimiento.

La ceremonia, organizada por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, con el patrocinio de Impulsa Castilla y León y la colaboración de la Diputación de Palencia, se ha celebrado en el Centro Cultural Provincial de Palencia y ha contado con la asistencia de más de doscientas personas.

El presidente de la Academia, Julio Vallés, ha asegurado en declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la gala que Castilla y León cuenta con “la despensa más diversa de Europa”, gracias a su amplitud geográfica y a la variedad de productos que van desde la miel hasta los productos forestales o el vino.

En este contexto, ha señalado la dificultad del jurado para elegir a los premiados entre un sector “con tantísimo nivel” lo que, a su juicio, refuerza el valor de los reconocimientos, y ha agradecido el respaldo institucional recibido para mantener unos galardones que cumplen ya once ediciones.

Desde la Junta de Castilla y León, el director general de Turismo, Ángel González Pieras, que ha clausurado la gala, ha asegurado que la Comunidad es un "referente mundial” en gastronomía y enoturismo, destacando la unión entre patrimonio y producto como uno de los grandes activos turísticos del territorio.

Ha afirmado también que la gastronomía no se limita al producto o a la cocina, sino que engloba a todo el equipo humano que hace posible la experiencia, desde el personal de sala hasta quienes trabajan en segunda línea.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha agradecido la elección de Palencia como sede del acto, una decisión que, a su juicio, refuerza el papel de la provincia dentro del mapa gastronómico regional y ha puesto en valor la colaboración institucional y público-privada como herramienta para impulsar un sector que se ha convertido en “protagonista” dentro de la actividad económica regional.

Armisén ha felicitado a los premiados, con mención especial a los reconocimientos recaídos en iniciativas palentinas como el restaurante Diecinueve y la miel Gran Dujo, y ha defendido la fortaleza del sector agroalimentario de la provincia y la necesidad de seguir apoyando a los profesionales que apuestan por proyectos de calidad como los que se engloban dentro del club de calidad Alimentos de Palencia.

Once premiados

Con once referentes del sector hostelero y agroalimentario distinguidos en esta edición, se ha vuelto a poner el foco en la diversidad productiva de Castilla y León y en la capacidad del sector para generar actividad y empleo en el territorio.

Entre los galardonados figura Gil Martínez, impulsor de las históricas Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox en El Burgo de Osma (Soria), reconocido por su trayectoria y contribución a la proyección de la cocina tradicional castellana con una mención especial, mientras que el premio al mejor restaurante ha sido para Restaurante Pablo (León), con estrella Michelin, y el de mejor cocinero para Adrián Asensio, al frente de Cuzeo (Zamora).

Juanjo Losada y Yolanda Rojo, han expresado el orgullo al recibir un premio que como ha dicho Juanjo "nos anima a seguir luchando y a hacer las cosas cada vez mejor". Asimismo han destacado la repercusión que tiene el premio para dar a conocer su restaurante en Castilla y Leon, pero sobre todo "para todo el equipo que está detrás dia a dia luchando".

En el apartado de sala, el galardón ha distinguido a Diego Muñoz, sumiller de La Lobita (Navaleno, Soria), y como mejor restaurante tradicional se ha reconocido al Mesón Asador Carlos, referente del lechazo al sarmiento en Traspinedo (Valladolid).

El jurado también ha premiado el emprendimiento de Alma Carraovejas, el proyecto vitivinícola impulsado por José María Ruiz y ampliado por su hijo Pedro Ruiz, con bodegas en varias denominaciones de origen y el restaurante Ambivium, con estrella Michelin.

Doctrinos Casa de Vinos (Salamanca) ha sido elegido mejor local especializado, y Finca Torremilanos (Burgos), una de las bodegas históricas de la Ribera del Duero, ha recibido el reconocimiento a mejor bodega.

El premio a mejor industria ha sido para la segoviana El Pinar, especializada en frutos rojos, mientras que el mejor producto ha recaído en la palentina Miel Gran Dujo, elaborada en la Montaña Palentina.

"Es un reconocimiento que nos hace mucha ilusión porque en Palencia hay muy buenos productos y estos premios vienen a avalar que el trabajo que estás haciendo va por buen camino", ha afirmado el impulsor del proyecto, José Miguel Ibáñez.

El restaurante Diecinueve, abierto en 2024 en Palencia bajo la dirección del chef Iván Gil, ha sido distinguido como revelación gastronómica por su propuesta contemporánea basada en el producto de temporada y el protagonismo de la parrilla.

"Estamos encantados de que nos hayan dado un lugar en la gastronomía de Castilla y León", ha afirmado el cocinero del Diecinueve, Iván Gil.