La Ronda Este es el nuevo muro de las lamentaciones

Tardaron en dar con esta pantalla principal para transmitir consignas, hasta que los mensajes se apoderaron los últimos días de este escaparate envidiable para exponer ante treinta mil potenciales lectores la divulgación de tesis. León ya tiene un nuevo muro de las lamentaciones bajo los pasos inferiores de la Ronda Este, sujetos entre un revestimiento de metal que deja deslizar la brocha para grabar rápido la consigna. Los mensajes se colocan en los extremos; leña a la corruptela que salpica a diario los medios de comunicación social. Los conductores y ocupantes de vehículos que habitualmente transitan por este punto clave para la movilidad en León forman parte de este círculo de comunicación de la pintada que nunca pasa de moda.