Fgulem y Telice lanzan un nuevo itinerario de Experience Plus para impulsar el talento joven en proyectos ferroviarios

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM) y la empresa leonesa Telice, referente en su sector desde 1973, han formalizado un nuevo itinerario formativo dentro del programa Experience Plus, con el objetivo de impulsar la empleabilidad juvenil en Castilla y León en el ámbito de los proyectos ferroviarios.

El acuerdo fue firmado el pasado viernes 6 de febrero por José Carlos Alonso y Cesáreo González Álvarez, en un acto que refuerza la colaboración entre ambas entidades para facilitar la incorporación de talento joven cualificado al tejido empresarial.

Se trata del segundo itinerario puesto en marcha dentro de Experience Plus, iniciativa que conecta a jóvenes titulados con empresas líderes, facilitando una transición real y efectiva al mercado laboral.

Rail Digital Project Delivery: formación especializada con aplicación real

Bajo el título ‘Rail Digital Project Delivery’, el programa está diseñado para formar a recién titulados universitarios y de Formación Profesional en competencias clave para su incorporación a proyectos ferroviarios reales, tanto en oficina técnica como en equipos de producción en obra.

El itinerario tendrá una duración total de 10 meses (1.497 horas) y se desarrollará entre el 2 de marzo y el 23 de diciembre de 2026 en las instalaciones de Telice, ubicadas en el Polígono de Onzonilla (León).

El programa se estructura en dos fases:

• Fase 1 (2 de marzo – 31 de julio de 2026): Formación dual con 12 horas semanales de teoría y 28 horas de prácticas.

• Fase 2 (agosto – diciembre de 2026): Prácticas no laborales a jornada completa (40 horas semanales).

Durante el itinerario, las personas participantes adquirirán competencias en planificación, metodología BIM (Building Information Modeling) es un enfoque de trabajo colaborativo e inteligente para proyectos de edificación e infraestructura, gestión de la información, análisis de datos y conocimiento de los procesos técnicos, normativos y organizativos propios del ciclo completo de un proyecto ferroviario.

BOLSA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

El programa incluye una bolsa económica desde el inicio del itinerario, asociada a las horas de prácticas realizadas, que puede alcanzar hasta:

• 1.500 euros brutos mensuales para titulados universitarios.

• 1.200 euros brutos mensuales para titulados de Formación Profesional.

Además, contempla un compromiso de contratación para al menos el 50% de las personas que finalicen con éxito el itinerario, reforzando el carácter práctico y orientado al empleo del programa.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de febrero de 2026. El programa ofrece 10 plazas y está dirigido a personas que Residan en Castilla y León, hayan obtenido una titulación universitaria o de Formación Profesional con posterioridad al 1 de septiembre de 2021 en ramas técnicas vinculadas a ingeniería, edificación, energía, electricidad, fabricación mecánica, mantenimiento o medio ambiente, y finalmente que estén inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de CyL.

Con esta nueva alianza, FGULEM y Telice consolidan su apuesta por la formación especializada y la creación de oportunidades profesionales cualificadas en sectores estratégicos, contribuyendo al desarrollo del talento joven y al crecimiento del tejido empresarial de Castilla y León.