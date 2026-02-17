El programa Ineco RuralTIC avanza en la provincia de León y llega a seis localidades

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

León es una de las provincias donde se desarrolla la cuarta edición de Ineco RuralTIC, el programa de digitalización del mundo rural desarrollado por Ineco, ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tras el paso del programa por el municipio de Sancedo, tres nómadas digitales de Ineco se encuentran ya en las localidades de San Emiliano y Fabero en el marco de esta iniciativa que permite a los propios profesionales de la compañía compatibilizar el teletrabajo en pequeños territorios de España durante dos semanas.

Los municipios leoneses se convierten así en uno de los territorios donde Ineco RuralTIC llega con su cuarta edición, que se desarrolla de forma escalonada en 40 municipios españoles, entre los que San Emiliano y Fabero repiten experiencia.

Francisco Javier González, de la gerencia de Planificación y Movilidad Sostenible en Ineco, continuará con su actividad habitual de manera remota al mismo tiempo que apoya la digitalización de Fabero a través de diferentes talleres con los habitantes del municipio. En el caso de San Emiliano, esta tarea recae en José Manuel Barbe, de la gerencia de Smarts Products, y Elena María Maza, de la subdirección de Servicios Generales y Global Mobility.

En el ámbito social, ambos municipios tienen interés en mejorar las habilidades digitales de sus ciudadanos a través de las formaciones que Ineco RuralTIC ofrece en materia de comunicación digital, correo electrónico, mensajería instantánea, banca y compra ‘online’, trámites administrativos o seguridad en internet.

En su faceta de desarrollo económico, el programa Ineco RuralTIC permitirá a los nómadas digitales apoyar a las pymes locales con talleres sobre tecnología para pequeños negocios, posicionamiento digital y tramitaciones electrónicas, entre otros.