Los fallos informáticos acrecientan el caos del Tribunal de Instancia de León

El Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha cargado duramente esta mañana contra las consecuencias de la implantación del Tribunal de Instancia de León sin asumir las consecuencias que podría comportar. Fallos informáticos, caos de organización, demora en la tramitación y desubicación de los profesionales son las principales cargas a las que se enfrentan profesionales y ciudadanos.

Según Conchi González Cubero, delegada de STAJ en León "ha pasado más de mes y medio tras la entrada en funcionamiento de los últimos Tribunales de Instancia en la provincia de León, concretamente en los Partidos Judiciales de León y Ponferrada, y la situación continúa prácticamente igual".

"Hay problemas generales comunes en todos los Tribunales de Instancia y en las Oficinas de Justicia Municipal dependientes de cada uno de ellos (anteriormente Agrupaciones de Paz) ,como son los fallos constantes de las aplicaciones y programas informáticos, la falta de formación adecuada para la utilización de las constantes actualizaciones y nuevos programas y aplicaciones informáticas y la escasez de medios personales", dice en un comunicado.

El Tribunal de Instancia de León es , sin embargo, al concentrar la mitad del personal de Justicia de toda la provincia, y partir de una estructura organizativa de Nueva Oficina Judicial más compleja , con tres Servicios Comunes más las Unidades Procesales de Apoyo Directo a Magistrados, "el que ha sufrido una mayor transformación estructural y organizativa, y, donde el caos y la desorganización perdura desde el primer día de implantación".

A criterio de STAJ, esta lamentable situación "era de prever cuando se crean juzgados ( unidades judiciales ) en las que la única plantilla es la de un Magistrado/a sin funcionarios( ni Letrado, ni gestores, ni tramitadores ni auxilio) , cada uno tiene sus funciones y todas ellas necesarias para el trabajo de un órgano judicial. Y esto sólo es el comienzo , a finales de año está prevista la creación de dos nuevas unidades judiciales sólo con Magistrados y ningún funcionario".

STAJ se queja también de los fallos en programas y aplicaciones informáticas, "lo que hace que dificulten e impidan realizar el trabajo en unas condiciones normales, provocando retrasos y paralizaciones en la tramitación de los procedimientos".

"Para mayor caos, pretenden implantar en pocos meses un nuevo programa informático para la tramitación de los procedimientos, Atenea, que carece de funcionalidades básicas, está lleno de errores, y va mucho más lento. No se ve la acumulación de los expedientes en papel por las oficinas y pasillos como en otros edificios judiciales de España , pero es porque se trabaja con expedientes digitales", señala la nota.

La formación para las constantes actualizaciones y nuevos programas y aplicaciones, "se reduce a cursos de formación de corta duración exclusivamente online. A ello se une que un importante número de funcionarios desarrollan funciones nuevas tras la reordenación de efectivos por la implantación del Tribunal de Instancia". Además, se ha decidido por el Ministerio "eliminar muy poco oportunamente, la figura de los formadores presenciales el pasado mes de julio, los cuales durante años han venido realizando una tarea esencial para dar formación práctica sobre la gestión de los programas informáticos que se utilizan a diario para la tramitación de los procedimientos".

También se pretende reubicar al personal en un edificio judicial "no adaptado a la nueva organización en Servicios Comunes, sin realizar gasto alguno, únicamente en una cartelería indicativa enviada por el Ministerio que no se corresponde con la realidad, que más que orientar donde están las distintas oficinas, lo que hace es confundir".

"Todo esto ha provocado que la tramitación de procedimientos y las resoluciones de los mismos se hayan paralizado en algunos casos y retrasado en la mayoría de ellos, y, que los profesionales y los ciudadanos deambulen por los edificios judiciales desorientados en busca de la oficina correspondiente".

Pese a todo, el sindicato recuerda que los funcionarios "tratan con su esfuerzo de desarrollar su trabajo lo mejor que pueden, pero sin medios personales suficientes, medios tecnológicos en condiciones y formación adecuada para su uso, la buena voluntad no será suficiente para salir de la situación caótica actual y proporcionar a los ciudadanos un servicio de justicia de calidad".