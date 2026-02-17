Moratoria del Gobierno para decidir la sede de la Agencia de Salud Pública a la que aspira León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Estaba previsto que el Consejo de Ministros decidiera hoy dónde se ubicará la Agencia de Salud Pública a la que aspira León. De momento, ha anunciado una moratoria para visitar las diferentes candidaturas y tomar una decisión. León compite con con Barcelona, Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Oviedo y Lugo, ya que finalmente, Salamanca, que se había postulado inicialmente no presentó su candidatura.

La agencia es un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad concebido como punto de referencia para la coordinación ante futuras crisis sanitarias.

Está previsto que la Agencia Estatal de Salud Pública desempeñe sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, preparación y respuesta frente a emergencias, asesoramiento y evaluación, salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. Para elegir la sede, el Gobierno valorará la vertebración y equilibrio territorial y evaluará que se satisfagan las necesidades de equipamiento, con un espacio adaptado para su personal y funciones de en torno a 4.000 metros cuadrados. También tendrá en cuenta aspectos como el tejido empresarial, educativo y administrativo, accesibilidad, enlaces de transporte y opciones de conexión con aeropuertos internacionales.

El alcalde de León, José Antonio Diez, apuntó durante la inauguración del centro de empresas de Base Tecnológica con la astronauta Sara García, que le parece "una buena decisión" la visita a las diferentes candidaturas "porque el papel no lo refleja todo. Nosotros tenemos ubicaciones reales y es positivo, porque León cumple los requisitos, algunos mejor que otros, como todas las candidaturas, pero nuestra fortaleza es que contamos con cuestiones físicaas y estaremos encantados de mostrar las bondades de León, un León que está muy vinculado al polo de la salud y que cuenta con el respaldo de la Universidad de León".