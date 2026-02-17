Llega Pedro, una nueva borrasca con vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Llega a España una nueva borrasca, nombrada Pedro, la decimosexta de la temporada, que dejará entre mañana y el jueves vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas en el norte, según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nombrada por el Servicio Meteorológico de Francia, la nueva borrasca de alto impacto -que afectará más al país vecino- también dejará tiempo adverso en España, en donde podría bajar la cota de nieve a niveles de 700 metros el jueves en el norte del país.

Tras el paso de Oriana, la última de las borrascas de gran impacto hasta el momento, España se verá sacudida ahora por Pedro en lo que es ya un carrusel de temporales; "estamos a una del máximo histórico", según la Aemet.