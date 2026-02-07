Diario de León inaugura su exposición del 120 aniversario en el Museo Diocesano

Diario de León cumplió 120 años y una exposición en el Museo Diocesano y de la Semana Santa es el gran resumen que apunta a la intensidad informativa del decano de la prensa leonesa durante casi un siglo y cuarto, desde las noticias que marcaron el pulso de la historia a la actualidad en donde Diario de León es el periódico líder en Castilla y León. Un acto celebrado ayer, encabezado por Adriana Ulibarri Fernández, presidenta de Diario de León, y con la presentación a cargo de Joaquín Torné, director del periódico, que contó con la máxima asistencia de todos los sectores de la sociedad leonesa como cálido recibimiento a esta celebración más que centenaria en la que Diario de León se erige en el periódico de todos. El sentimiento leonés pero con proyección exterior y sentido común como clave de futuro fueron ideas centrales de las palabras pronunciadas por Joaquín Torné. Por ello, agradeció la asistencia a los presentes ayer pero la hizo extensible al resto de los días: «Gracias por asistir a esta inauguración y por la fidelidad que todos ustedes muestran a un periódico como Diario de León desde su nacimiento el 3 de febrero de 1906 hasta hoy. Diario de León ha contado la actualidad de la provincia desde el siglo pasado y lo sigue haciendo ahora con la misma pasión con la que nació. Los profesionales que hacemos posible que el periódico esté en el kiosco todas las mañanas realizamos un enorme esfuerzo. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que nuestro tesón sin la participación de la sociedad, de la que todos ustedes forman parte de una manera u otra, no tendría recompensa. Ese esfuerzo y ese tesón sería en vano», inició Torné su intervención, que culminó con el agradecimiento expreso a Caja Rural de Zamora como entidad patrocinadora después del video de presentación.

Junto a la exposición montada bajo la dirección de Jesús Gómez de la empresa Yaestá, el visitante puede por sólo 3 euros llevarse la página que quiera del periódico, un video presentado en el acto de ayer recrea con Inteligencia Artificial fotos de época que también representan el pulso de la historia periodística de León a lo largo de 120 años. Y es que la clave de Diario de León es haber sido testigo continuo de la provincia, partícipe de sus circunstancias y una fuente de pluralidad, como se remarcó ayer. «Así lo entendieron el obispo Juan Manuel Sanz, impulsor y primer editor del Diario, y Eloy Blanco del Valle, su primer director. Así lo entendieron todos cuantos han sucedido al primer editor y al primer director en estos 120 años. Y así lo entiendo yo y así lo hace, permíteme hablar en tu nombre, la presidenta del Diario de León en este 6 de febrero de 2026, Adriana Ulibarri. 120 años, 52.881 números. Un para vital de la historia de León. Hace unos días, una periodista de La 8 León, la televisión hermana de Diario de León, me preguntaba cuál es el secreto para mantener vivo un periódico un siglo y dos décadas. Solo hay un secreto: la credibilidad que ha logrado a lo largo de su historia entre todos sus lectores. Y esa credibilidad es producto de la independencia del medio de comunicación y de sus profesionales. Aunque bien pensado hay otro secreto: la pluralidad», afirmó Torné.

En un año como este 2026, en el que se conmemoran nueve siglos de la muerte de la reina Urraca I, o el centenario de la muerte de Gaudí, Diario de León suma de esta manera una celebración en forma de nacimiento. Esos 120 años definidos por el director de Diario de León en términos de fidelidad a León, pluralidad, esfuerzo y consciencia. Conscientes del éxito también cuando matizó que «es el medio más leído. Algo que no es baladí», pronunció Torné. La exposición es un paseo vibrante por la realidad de León de doce décadas en donde el periódico es testigo de tanto: como de dos guerras mundiales, una civil, acontecimientos trascendentales en los que el siguiente supera al anterior. Por eso el video realizado por Ramiro López Lobato y que despierta y reaviva momentos cruciales de la historia de León es el toque de atención de las noticias que contó el periódico y que en la exposición se muestran en paneles y grandes hojas que pueblan el suelo del museo. Se ve, por ejemplo, esa foto del Benito en la que posan gran parte de amigos y familia. O cómo se bachea Ordoño, algo que aprovechó Torné para que vuelva a ser actualidad...

«En Diario de León han escrito generaciones enteras de periodistas, pero también generaciones enteras de personajes, públicos y no tan públicos, que han querido compartir sus opiniones, sus éxitos, sus fracasos. En nuestras páginas han tenido y tienen cabida todos los espectros posibles de la sociedad: políticos, empresarios, sindicatos, asociaciones, organizaciones de toda condición y gente común que en muchas ocasiones son quienes de verdad hacen la historia. Todos han podido asomarse a nuestras páginas sin cortapisas, sin más censura que la que marca el respeto y la legislación, remarcó.

Joaquín Torné aprovechó la ocasión para ensalzar la labor de todos los periodistas que forman la plantilla de Diario de León, todo el equipo del área técnica, todo el equipo de administración y todo el equipo comercial. «Pero, déjenme que, en la inauguración de una exposición de fotografías de los 120 años de vida de Diario de León, tenga unas palabras para alabar el esfuerzo de los fotógrafos por estar allí donde hay que dibujar la realidad. Ellos la dibujan y nosotros la explicamos", desveló alabando su función y el trabajo en equipo.