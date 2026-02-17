El antruejo se hace el rey del carnaval en León

No lucen los colores alegres que recorrieron las calles de León el pasado sábado. O de blanco reluciente o con el marrón y el negro como protagonistas o los colores de los pellejos de los animales. Incluso se aprovecha su osamenta y otros lucen con orgullo sus cuernos. Quizá se tachen de feos y den miedo, aunque algunas escarapelas de intensos colores en las máscaras contrastan con el blanco de la vestimentas y llamen escandolsamente la atención. Puede que no sean bonitos del todo, pero son también un símbolo de León, de una provincia que ha sabido conservar, pese a todas las trabas históricas, el pasado ancestral que se remonta, en gran parte de los casos, a costrumbres celtas y a antiguos ritos mágicos. Y ayer, pese a que los pueblos son los verdaderos guardianes, los que atesoran estos tesoros con siglos a sus espaldas, los antruejos volvieron a correrse por las calles más céntricas de León poniendo de manifiesto que lo antiguo aún tiene tirón.

Medio millar de personajes del antruejo participaron en el desfile de León llegados desde las comarcas del Órbigo, La Cabrera, las montañas y el Bierzo. El Antruido de Riaño, los Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado, Antruejos de Cimanes del Tejar, Antruejos de Carrizo de la Ribera, Alcoba de la Ribera, Entroido de Pombriego, Las Burras y El Toro de Tremor de Arriba y Espina, el Carnaval Tradicional de Pozos de Cabrera y los Zafarrones de Riello.

Entre los fantásticos y singulares personajes los toros y los guirrios, la gomia, los jurrus y las birrias, los zafarrones, los madamitos... un sinfín de personajes del antruejo arropados por sacos o por pieles, por huesos de animales, con tripas y carracas que siempre asustan y dejan atónitos a los que a lo largo de la ciudad les hicieron el paseo para verles, aunque como ayer, alguna tuvo que salir corriendo para intentar evitar que los guirrios de Velilla de la Reina las cazaran para después cumplir con el ritual de lanzarlas al aire y pasarlas por encima del toro.

Al compás de los grupos tradicionales, con chifla, castañuelas o tamboril, o algunas jotas bailadas a mitad de trayecto, el pasacalles del antruejo volvió a acaparar la atención gracias también a una ventana en la meteorología. Un recorrido que este año se ha hecho más corto como consecuencia de la obra en la calle Ancha y que finalizó con un paseillo por el escenario montado en San Marcelo para que cada uno de los pueblos hiciera una representación de lo que han sabido conservar desde tiempos inmemoriales.

Desfile del antruejo 2026 en León.Virginia Moran El antruejo se hace el rey del carnaval en León

