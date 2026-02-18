El Gobierno alimenta la esperanza de León hasta verano sobre la Agencia de Salud

El Ministerio de Sanidad pisa el freno y no desvelará el nombre de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública hasta, al menos, el próximo verano. Este aplazamiento en la toma de decisiones abre una ventana de oportunidad para la candidatura de León, ya que el Gobierno central ha confirmado que realizará una ronda de visitas técnicas a las ciudades aspirantes antes de emitir su veredicto el 18 de agosto.

Con el examen «sobre el terreno» en el horizonte, la capital leonesa confía en que su potencial logístico y científico logre inclinar la balanza a su favor, reivindicando su espacio frente a otras sedes y demostrando que la descentralización del Estado debe pasar, obligatoriamente, por el Reino de León.

El cambio de marcha se produjo ayer, cuando todo parecía indicar que el Consejo de Ministros deshojaría la margarita sobre qué ciudad de las ocho aspirantes lograría la sede de la futura agencia, pero el Ejecutivo central optó por dilatar el nombramiento y abrir un periodo de «inspección técnica». Esa moratoria permitirá a la comisión consultiva visitar cada una de las ubicaciones propuestas antes de emitir la decisión definitiva y evitar con ello, en parte, las suspicacias que rodearon procesos anteriores.

La candidatura leonesa, que compite contra pesos pesados como Barcelona, Zaragoza o Granada, llega a esta fase con los deberes hechos y un respaldo social e institucional unánime. El Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa la antigua sede de Caja España en el Alto del Portillo, un inmueble que cumple con el requisito de «disponibilidad inmediata» y que permitiría al organismo empezar a operar sin las demoras de una construcción nueva.

Para convencer a Madrid, León juega sus mejores cartas y exhibe ser referente en Salud Unica (One Health) con la potente y prestigiosa Facultad de Veterinaria y un sector biotecnológico que constituye el tercer polo de España. La provincia defiende que la salud humana no se entiende sin la animal y ambiental.

También juega como baza el coste de vida y la descentralización, ya que León ofrece un mercado inmobiliario mucho más asequible que el de sus grandes rivales y una conectividad por AVE consolidada.

La sede lista para entrar posee 4.000 metros cuadrados en el Alto del Portillo y es competitiva frente a proyectos que aún se encuentran «sobre plano». Además, el chasco con la Agencia Espacial Española en diciembre de 2022 aún escuece. León se había postulado con entusiasmo para albergarla, pero el Gobierno eligió finalmente a Sevilla y aquel rechazo puede pesar para no recibir dos «noes» seguidos.

Entonces se argumentaron «deficiencias técnicas» en la propuesta leonesa, la falta de un entorno empresarial aeroespacial potente y conexiones internacionales directas desde el aeropuerto de La Virgen del Camino. En esta ocasión, León ha aprendido la lección y ha centrado su discurso en un sector donde sí es líder (el farmacéutico y veterinario) y ha buscado un consenso político más sólido desde el primer minuto para traerse la Agencia de Salud Pública. Compite con Barcelona, Granada, Zaragoza, Toledo, Oviedo, Murcia y Lugo.

Diez: "El papel no lo refleja todo"

El alcalde de León, José Antonio Diez, apuntó durante la inauguración del centro de empresas de Base Tecnológica con la astronauta Sara García, que le parece «una buena decisión» la visita a las diferentes candidaturas «porque el papel no lo refleja todo. Nosotros tenemos ubicaciones reales y es positivo, porque León cumple los requisitos, algunos mejor que otros, como todas las candidaturas, pero nuestra fortaleza es que contamos con cuestiones físicas y estaremos encantados de mostrar las bondades de León, un León que está muy vinculado al polo de la salud y que cuenta con el respaldo de la Universidad de León».

Frente a candidaturas de comunidades que ya concentran muchas instituciones, la elección de León sería un gesto real de cohesión territorial. Es la oportunidad del Gobierno para demostrar que la «España periférica» y, específicamente, el Reino de León, tiene la capacidad técnica para albergar sedes de primer nivel y frenar la sangría poblacional con empleo cualificado.

León ofrece espacios listos para ocupar o adaptar de forma casi inmediata, lo que reduce los tiempos de puesta en marcha de la Agencia en comparación con proyectos que requieran grandes obras desde el suelo.

Las ciudades que pujan por la corona de la salud pública

Las ciudades que recibirán la visita de los técnicos son Barcelona, que apuesta por su capacidad investigadora y su conectividad; Granada, con bazas en el sector biosanitario y tecnológico; Zaragoza, que destaca su nodo logístico estratégico; Toledo, que ve atractiva su cercanía a los centros de poder en Madrid; Oviedo, que dispone de un complejo listo en el Calatrava; y Murcia y Lugo que completan con León la terna con proyectos basados en la descentralización. León es un referente nacional en el sector farmacéutico y biotecnológico. El Incibe y el clúster de empresas farmacéuticas genera un ecosistema de seguridad y salud que pocas ciudades pueden replicar.