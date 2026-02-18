Este pueblo de León busca gestor para su residencia de mayores y su escuela infantil

Imagen de Bembibre, municipio del Bierzo que ha sacado a licitación la gestión de su residencia de mayores y su escuela infantilGetty Images

La localidad berciana de Bembibre ha publicado una licitación para la gestión y explotación de dos servicios municipales clave: la residencia de mayores 'El Santo' y la Escuela de Educación Infantil. Así consta en el procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Bembibre, estructurado en dos lotes diferenciados y con fecha límite de presentación de ofertas el 11 de marzo de 2026.

Bembibre redefine la gestión de la Residencia de Mayores 'El Santo'

La licitación incluye un primer lote correspondiente a la Residencia de Mayores 'El Santo', de titularidad municipal. El procedimiento contempla la gestión y explotación del servicio, así como el uso de las instalaciones públicas vinculadas a este equipamiento.

Según la información recogida en el anuncio de licitación y en el artículo de referencia publicado en prensa provincial, el contrato destinado a la residencia cuenta con un presupuesto base de 14.025.347 euros. La infraestructura dispone de una superficie aproximada de 3.460 metros cuadrados y una capacidad máxima de 113 plazas.

El servicio está concebido como centro residencial para personas mayores, tanto en estancia permanente como temporal, ofreciendo atención integral y continuada. La empresa adjudicataria deberá asumir la gestión técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento ordinario del centro y la prestación de los servicios propios de este tipo de recurso asistencial.

Bembibre impulsa la Escuela de Educación Infantil con un nuevo contrato de gestión

El segundo lote corresponde a la Escuela de Educación Infantil de Bembibre. El presupuesto base de este contrato asciende a 1.661.814 euros, según el mismo artículo de referencia.

La explotación del centro abarca la atención educativa integral del primer ciclo de Educación Infantil, destinado a menores de entre 0 y 3 años, incluyendo las funciones educativas, asistenciales y de gestión propias de este servicio municipal.

Ambos contratos forman parte de un único procedimiento de licitación promovido por la Alcaldía del Ayuntamiento de Bembibre. La duración establecida es de ocho años, sin posibilidad de prórroga, tal y como recoge la información publicada en la convocatoria.

El plazo máximo para presentar ofertas concluye el 11 de marzo de 2026 a las 14:00 horas, debiendo formalizarse la documentación en el propio Ayuntamiento.

Con esta convocatoria, el consistorio de Bembibre activa un proceso que afecta directamente a dos infraestructuras públicas esenciales para el municipio. El resultado del procedimiento determinará la entidad que gestionará ambos servicios durante los próximos ocho años.