Vuelve el riesgo de derrumbe a la casa de Dámaso Merino en León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La casa solariega de la calle Dámaso Merino vuelve a estar en peligro de derrumbamiento a causa de las útimas lluvias. La zona volvió a aparecer precintada en las últimas horas y hubo precipitación de cascotes por momentos.

El inmueble, además de su propia historia, alberga en el subsuelo importantes restos romanos, como se ha puesto de manifiesto en alguna cata o en el edificio próximo de la nueva sede del Procurador del Común, en Sierra Pambley.

El edificio estaba catalogado como ruina dentro del Plan Especial de la Ciudad Antigua. De hecho, el Ayuntamiento ya había trasladado al propietario su obligación de conservar el inmueble.