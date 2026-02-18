Heridas cuatro personas en León tras un choque por alcance en La Lastra

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Dos mujeres de 49 y 15 años respectivamente y dos hombres de 60 y 37 han resultado heridos tras un accidente de tráfico en La Lastra.

El suceso ocurrió a las 10.00 horas en la Avenida de los Aluches, 34. Fue una c colisión por alcance entre dos turismos.

Los heridos, conscientes, se quejan de dolor en la espalda. El 112 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Informa también al Cuerpo Nacional de Policía.