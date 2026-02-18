La ULE reúne al talento femenino que representará a España en la Olimpiada de Matemáticas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La pasión por las matemáticas se ha escrito en femenino estos días en León en el marco de la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas (OFEM), que en su tercera edición ha coorganizado el departamento de Matemáticas de la Universidad de León con la Real Sociedad Matemática Española.

Una prueba de carácter nacional que dio cita a 25 jóvenes para medir ingenio, creatividad y pensamiento crítico con el objetivo de representar a España en la final europea que se celebra en Burdeos (Francia) y que reunirá a delegaciones de más de 60 países.

Una competición intensa que se desarrolló en la Fundación Sierra Pambley, donde, durante más de tres horas, se respiró concentración y entusiasmo a partes iguales. Cada participante desplegó su ingenio como un juego de estrategias y creatividad, mientras la pasión por las matemáticas llenaba la sala, recordando que esta disciplina no es solo números y fórmulas, sino pensamiento crítico, intuición y emoción compartida.

La jornada contó con la colaboración de INCIBE y del RIASC (Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad de la ULE), principales patrocinadores del evento, así como con la empresa Xeridia, encargada de entregar el primer premio, y del grupo de investigación TAFI (Tecnologías Avanzadas de Fabricación e Inspección) de la ULE, responsable de elaborar las medallas mediante impresión 3D.

El equipo de correctores estuvo formado por cuatro mujeres y cuatro hombres, todos exolímpicos, quienes evaluaron con rigor cada ejercicio, garantizando una valoración justa y motivadora. La jornada se cerró con la ponencia inspiradora de la divulgadora y profesora Anabel Forte, que compartió su experiencia y animó a las jóvenes a seguir explorando el mundo de las matemáticas y la creatividad científica.

El equipo que representará a España en la final europea está conformado por las estudiantes Vera Morancho Bargas (Barcelona), Violeta Jaikin Zlobina (Madrid), Claudia García Navarro (Madrid) y Liss Marian Estévez Suárez (A Coruña).