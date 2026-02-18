La ULE impulsará en Costa Rica el desarrollo rural mediante el turismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ULE y la Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario han suscrito recientemente un convenio marco con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y promover acciones conjuntas en los ámbitos de la investigación, la formación y el desarrollo de un modelo de turismo que apoye a las poblaciones rurales y que sea regenerativo.

Este acuerdo establece un marco de cooperación orientado a apoyar a la Cámara en el impulso de iniciativas turísticas que contribuyan al desarrollo de las zonas rurales, al tiempo que fomentan la conservación de la biodiversidad y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural a través de las actividades turísticas.

El convenio pone un énfasis especial en la colaboración entre el ámbito académico y el sector turístico comunitario, favoreciendo el intercambio de conocimientos, la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos que promuevan un turismo donde no solo se minimicen los impactos negativos, sino que contribuya activamente a la restauración de los ecosistemas y al fortalecimiento de las economías rurales.

COMPROMISO DE LA ULE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Con la firma de este convenio, la ULE reafirma su compromiso con la investigación orientada a los retos globales y el desarrollo sostenible. Ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en el diseño y ejecución de iniciativas que permitan generar conocimiento científico, apoyar la toma de decisiones en el sector y reforzar modelos de turismo responsables, inclusivos y alineados con los principios de conservación de la biodiversidad.

La firma tuvo lugar en Alajuela (Costa Rica), en un acto que contó con la presencia de Ana González Fernández, Directora del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE, Jorge Fallas Cascante, Presidente de la Cámara de Turismo Rural y Comunitario, Aroa Costa Feito, Profesora Ayudante Doctor de la ULE y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la IUCN, grupo de trabajo de Turismo y Áreas Protegidas (TAPAS), y Lorena Vargas Bolaños, Fiscal de la Cámara de Turismo Rural y Comunitario, y gerente de Biocaminatas.