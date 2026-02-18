Herida una mujer de 50 años por arma blanca en San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de 50 años ha resultado herido tras ser atacada con un arma blanca en la glorieta Malpaso en San Andrés del Rabanedo. La víctima recibió dos puñaladas en el tórax y la pierna.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de San Andrés de Rabanedo y de León, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl que envía una UVI móvil. La víctima ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.