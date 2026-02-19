Onzonilla se planta ante el Gobierno y REE y exige luz para frenar el bloqueo de su polígono

El Pleno del Ayuntamiento de Onzonilla alzó ayer la voz contra un «techo de cristal» energético que amenaza con asfixiar su desarrollo económico. A propuesta del PP, con los votos de UPL y la abstención del PSOE, el municipio aprobó una moción de urgencia para exigir al Gobierno de España y a Red Eléctrica la ampliación inmediata de la infraestructura eléctrica, porque la saturación actual actúa como un freno invisible pero letal al impedir la conexión de nuevas empresas y bloquear inversiones estratégicas en el polígono.

La moción insta a incorporar «con carácter prioritario en la planificación estatal las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de transformación y transporte eléctrico en la zona», al considerar que la situación actual boicotea el crecimiento industrial y a la atracción de inversiones.

El texto aprobado advierte de que la falta de capacidad eléctrica disponible está provocando la denegación de nuevos suministros de potencia para actividades industriales, lo que en la práctica bloquea implantaciones empresariales y ampliaciones de proyectos ya previstos. El Pleno considera que esta limitación técnica tiene consecuencias económicas y sociales directas para el municipio y para el conjunto de la provincia.

Contradicciones

La moción subraya que esta carencia de infraestructura energética resulta contradictoria con los objetivos de reindustrialización, electrificación de la economía y reto demográfico, al dificultar el asentamiento de empresas y de población, generar desequilibrios territoriales y perjudicar gravemente las expectativas de crecimiento económico local.

El acuerdo plenario se remitirá a los ministerios y a REE, solicitándoles coordinación institucional y una respuesta técnica con calendario de actuaciones. Desde el Ayuntamiento de Onzonilla se señala que el municipio seguirá defendiendo de forma activa las condiciones para garantizar el desarrollo industrial y la igualdad de oportunidades del territorio en materia de infraestructuras estratégicas.