La Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro honra a los difuntos

La Real Basílica-Colegiata de San Isidoro volvió a ser el epicentro de la historia viva de León. La Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro —conocida como la del Pendón de Baeza— conmemoró su 879º aniversario fundacional con una ceremonia que fusionó la devoción religiosa con el peso de una tradición que se remonta a 1147.

Bajo las bóvedas del templo isidoriano, la institución celebró una solemne eucaristía en memoria de todas las damas y caballeros cofrades fallecidos a lo largo de casi nueve siglos. El acto tuvo un cariz especialmente emotivo al recordar a los hermanos partidos en el último año: José Ignacio Arredondo y Nicolás Castellanos.