El empresario leonés Claudio Rivas tuvo que recurrir a su mujer por un error en la contabilidad

El empresario leonés Claudio Rivas, procesado por su presunta participación en la trama encabezada junto a Victor de Aldama para defraudar el IVA de la venta de hidrocarburos, tuvo que recurrir a su mujer para subsanar un error contable derivado de la falta de importantes cantidades en billetes. Tal era el volumen económico que manejaba en metálico que equivocó billetes de 20 euros con billetes de 50 y tuvo que reponer el montante pendiente.

Las conclusiones corresponden al análisis de un audio interceptado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado mes de noviembre. La grabación fue realizada mientras el empresario estaba en una fina de Cáceres a finales de agosto.

«Tío, tú no sabes contar gordo, los paquetes, te lo digo en serio… lo has hecho de 500 euros, no has contado bien…», le dice su cónyuge a Rivas en un momento de la conversación.«No, no pasa nada… Que no, que no. Bájate al armero grande, al grande, y ya está».

«Conté los putos de 20… y seguí con los de 50 contando igual», le explica Rivas a su mujer. Los paquetes de billetes tenían que sumar una cifra de 10.000 euros y apenas alcanzaron la mitad del montante. Lo que guardaba en metálico en su finca extremeña era un total de 60.000 euros y «no tengo 60, aquí acabo de ver que hay 1.000 euros porque yo te di a ti 7.000, ¿me entiendes o no? […], por lo tanto no tengo allí 60, tengo 50… tengo 25.000. Tengo que llegar el lunes y reorganizar todo», confiesa a su esposa.

«Vale, pero están mal los paquetes. ¿Quieres que te lo haga bien?», le dice ella al ahora investigado «Y me das el número total. ¡Total! Porque si no, ya no me va a dar tiempo a ir a algún lado», contesta él. Se refería a un viaje que quería realizar a Mongolia para participar en una cacería.

«Vale, pero están mal los paquetes. ¿Quieres que te lo haga bien?», preguntó la cónyuge. Su marido accedió: «Y me das el número total. ¡Total! Porque si no, ya no me va a dar tiempo a ir a algún lado». Por eso Rivas le hace una puntualización en clave: «A lo mejor cuando yo esté de viaje tienes que ir a algún sitio», le dice a su esposa en un momento de la conversación grabada por los servicios de inteligencia de la Guardia Civil.

La UCO sitúa a Claudio Rivas como presunto codirector de la trama de hidrocarburos que presuntamente defraudó 182,5 millones de euros al fisco por no declarar el IVA de la mano de Víctor de Aldama. A ambos les atribuye el control velado de siete empresas interpuestas que, mediante el uso de testaferros, habrían servido de vehículo para la comisión del millonario fraude en el IVA: Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos. Rivas también tiene una segunda imputación en la Audiencia Nacional por decisión del magistrado de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción Seis), que aprecia indicios bastantes de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.

El magistrado entiende que está acreditada una operativa con sistema de fraude que se valía de la empresa de hidrocarburos SKT Oil, para la ocultación e introducción posterior en el circuito económico de los beneficios ilícitos.

