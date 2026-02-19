Las comarcas mineras buscan fórmulas para la atracción de inversiones que generen empleo

El presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León, Vicente Mirón Vázquez, atiende a los medios acompañado de otras autoridades con motivo de la celebración de la asamblea general ordinaria de Amumi.Carlos S. Campillo

La Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León celebró hoy su asamblea general ordinaria en la ciudad de León, en la que, entre otros objetivos, trató de buscar fórmulas que hagan más “atractivas” las comarcas para que “la iniciativa privada se involucre” y poder generar “tejido empresarial y empleo.

Así lo trasladó el presidente de Amumi, Vicente Mirón Vázquez, quien reconoció que, a pesar de existir “proyectos tractores” es necesario que la iniciativa privada se involucre en ellos, ya que “es muy complicado generar tejido industrial si la iniciativa privada no participa de él”. Por ello, los alcaldes participantes hoy en la asamblea trataron de buscar “nuevas vías” para poder encontrar “la financiación que se necesita para sacar adelante el empleo”, algo “fundamental en las comarcas”.

Entre dichas vías para paliar el déficit “importante” de involucración de la iniciativa privada, el presidente de Amuni aludió a “no ir tanto a convenios marcos importantes de desarrollo municipal”, como proyectos urbanísticos o de turismo, sino “buscar iniciativas o subvenciones que hagan participar de dichos proyectos al sector privado”, para lo que “habría que hablar con las diferentes administraciones”.

En este sentido, la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León tratará de buscar la colaboración de la Junta y de otras administraciones para sacar adelante “convenios que sean atractivos para que se vuelva a invertir en las comarcas mineras”, ya que “el desarrollo de los pueblos en cuanto a proyectos turísticos y el mantenimiento de servicios sí funciona”.

“La única manera de incidir es haciendo atractivo para el empresariado el invertir en las comarcas mineras, algo que ahora no hemos conseguido, para lo que tendremos que reunirnos con expertos para desarrollar desarrollar programas que incidan sobre el empleo”, puntualizó Mirón, quien no descartó “la vía de la movilización” ante una situación en la que las comarcas mineras “están muy por debajo en cuanto a generación de empleo” respecto al resto de la Comunidad Autónoma.

Vicente Mirón quiso dejar claro que “la situación de pérdida de empleo y de tejido empresarial” tiene que tener “un punto y final” ya que, de lo contrario, se volvería “a la situación que se vivió cuando se acabó la minería del carbón” y, por tanto, “habría que volver a las movilizaciones” para “no quedarnos sin pueblos”.

No obstante, reconoció que “las comarcas mineras están situadas en zonas que no son de fácil acceso”, con “comunicaciones que no son fáciles”, en las que “el desarrollo industrial es complicado”, por lo que “hay que incentivarlo más”, ya que “las empresas buscan un sitio al que sea más sencillo llegar con con su materia prima y exportar sus productos o que sus trabajadores tengan un sitio donde puedan tener recursos a la hora de escolarizar o de tener prestaciones que todo el mundo quiere tener ahora”.

A pesar de la complicada situación de las comarcas mineras en cuanto a la generación del empleo, el presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León trasladó que los convenios específicos existentes con Ecyl “permiten mantener unos servicios dignos en las poblaciones”, de forma que, si no fuera por dichos convenios, “sería muy complicado mantener los servicios en las comarcas mineras de una manera digna”.