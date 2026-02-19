El Ayuntamiento de León forma a hoteles y alojamientos turísticos en ‘venta directa y revenue’

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Área deTurismodelAyuntamiento de Leónha celebrado una jornada formativa de 'venta directa y revenue' dirigida ahotelesyalojamientos turísticos, iniciativa desarrollada por el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) que ha contado con la colaboración con las empresasSocialTury PrinceLabs.

Esta jornada ha estado orientada a mejorar la profesionalización, la digitalización y la competitividad de los alojamientos del destino. La sesión, celebrada en el Palacio del Conde Luna, ha tenido un enfoque formativo y divulgativo, ha combinado estrategia comercial, marketing digital y análisis de datos reales del mercado local, con ejemplos y buenas prácticas aplicables a cualquier alojamiento.

Esta acción formativa ha estado dirigida principalmente a hoteles y alojamientos turísticos del destino que deseasen mejorar su estrategia comercial, optimizar su rentabilidad y reforzar su posicionamiento dentro del destino. Entre los asistentes ha contado con un nutrido grupo de estudiantes del Grado de Turismo y Marketing de la Universidad de León.