El 18,6% de los médicos de Castilla y León vuelve a secundar la huelga

Un total de 1.523 médicos de Castilla y León participaron hoy en la huelga convocada por los sindicatos médicos a nivel nacional, lo que representa un seguimiento medio del 18,6 por ciento según los datos de la Gerencia Regional de Salud. La cuarta jornada de paro en los centros sanitarios dejó más de 6.800 consultas suspendidas y afectó especialmente a la Atención Hospitalaria.

El paro tuvo un mayor impacto en la Atención Hospitalaria, con un 25 por ciento de profesionales en huelga (1.290 médicos), frente al 8 por ciento en Atención Primaria (233 médicos).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.523 facultativos de los 8.174 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento fue el siguiente: Ávila, 7,5 por ciento, 39 médicos en huelga; Burgos, 29,2 por ciento, 246 en huelga; León, 21,8 por ciento, 358; Palencia, 21,1 por ciento, 90 médicos; Salamanca, 14,7 por ciento, 274 facultativos; Segovia, 14,4 por ciento, 61; Soria, 35,4 por ciento, 74; Valladolid, 17,7 por ciento, 326 médicos; y Zamora, 13 por ciento, 55 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los facultativos médicos tuvo un total de 6.840 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 1.106; León, 1.708; El Bierzo, 364; Palencia, 434; Salamanca, 1.001; Segovia, 168; Soria, 560; Valladolid Este, 371; Valladolid Oeste, 470; y Zamora, 238.

De la misma manera, se cancelaron un total de 224 intervenciones quirúrgicas, 665 pruebas diagnósticas y 4.418 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.