UPL reclama que el nuevo grupo antidisturbios de la Policía Nacional se ubique en León

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León presentó una moción para su debate en el próximo pleno en la que reclama que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional previsto por el Ministerio del Interior para Castilla y León tenga su sede en la ciudad de León.

La moción recoge la previsión del Ministerio del Interior de crear un nuevo grupo antidisturbios integrado por alrededor de 50 agentes para dar cobertura operativa a Castilla y León y se señala que, en la actualidad, la VII UIP cuenta con su única sede en Valladolid, donde ya operan dos grupos de estas unidades, además de un subgrupo de mando y apoyo, concentrado en la capital vallisoletana cerca de un centenar de agentes especializados.

Para UPL esta situación genera “un claro desequilibrio territorial en la distribución de los recursos policiales, más aún si se tiene en cuenta que la creación de la actual estructura de las UIP supuso en su día la disolución de la Compañía General de Reserva con sede en León”, integrada por 110 agentes, lo que “provocó la pérdida de una capacidad de respuesta inmediata ante intervenciones de este tipo en la ciudad y la provincia leonesas”.

En este sentido, desde UPL advirtieron que la centralización de estas unidades en Valladolid “obliga actualmente a realizar importantes desplazamientos” cuando es necesaria su intervención en León o en otras zonas de la Región Leonesa, con el “consiguiente perjuicio operativo, económico y temporal”, además de “una merma en la eficacia del servicio público de seguridad”.

Además, recordaron que la Unión Federal de Policía denunció en reiteradas ocasiones esta “concentración sistemática” de unidades en Valladolid y defendió la necesidad de una planificación “basada en criterios estrictamente operativos”, ya que en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Galicia o Canarias, “existen modelos de doble sede plenamente funcionales”.

Por todo ello, desde UPL consideraron que “está plenamente justificado” que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial se ubique en León, “tanto por razones territoriales como operativas, corrigiendo el agravio histórico y reforzando la seguridad de la capacidad de respuesta no solo en la provincia, sino en toda la Región Leonesa”.