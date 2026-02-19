León disfrutará de un fin de semana estable con temperaturas en ascenso, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de León indica un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y un ambiente agradable durante las horas centrales del día. El sábado 21 de febrero la jornada comenzará con cielos parcialmente soleados que tenderán a cubrirse ligeramente hacia la noche. Los termómetros oscilarán entre una mínima de 0°C y una máxima de 13°C, con vientos suaves del suroeste que apenas alcanzarán los 4 mph.

Para el domingo 22 de febrero se espera una evolución similar, aunque con una nubosidad algo más persistente durante todo el día. A pesar de los cielos mayoritariamente cubiertos, las temperaturas continuarán su tendencia al alza, situándose la máxima en los 14°C y la mínima en 1°C. La probabilidad de precipitación para ambos días se mantiene muy baja, en torno al 10%, lo que garantiza un descanso dominical seco y tranquilo.