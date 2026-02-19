León disfrutará de un fin de semana estable con temperaturas en ascenso, según la Aemet
El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de León indica un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y un ambiente agradable durante las horas centrales del día. El sábado 21 de febrero la jornada comenzará con cielos parcialmente soleados que tenderán a cubrirse ligeramente hacia la noche. Los termómetros oscilarán entre una mínima de 0°C y una máxima de 13°C, con vientos suaves del suroeste que apenas alcanzarán los 4 mph.
Para el domingo 22 de febrero se espera una evolución similar, aunque con una nubosidad algo más persistente durante todo el día. A pesar de los cielos mayoritariamente cubiertos, las temperaturas continuarán su tendencia al alza, situándose la máxima en los 14°C y la mínima en 1°C. La probabilidad de precipitación para ambos días se mantiene muy baja, en torno al 10%, lo que garantiza un descanso dominical seco y tranquilo.