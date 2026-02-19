El Ayuntamiento de León da un paso más para habilitar suelo industrial en Puente Castro

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León avanza con los trámites urbanísticos para habilitar nuevo espacio industrial en el sector de suelo urbanizable ULD 24-01, cercano a Puente Castro, con una extensión de casi 114 hectáreas en los que está previsto asentar nueva actividad económica y productiva en el municipio.

Esta área se encuentra al sur de la ciudad, en el enlace de la Ronda Sur LE-30 con la autovía León- Valladolid. La Comisión Informativa de Desarrollo Urbano dictaminará la próxima semana la aprobación definitiva del Plan Parcial que permitirá habilitar como suelo productivo el sector ULD 24-01, un trámite necesario para llevarlo a aprobación en el pleno ordinario del mes de febrero.

Con este paso el Ayuntamiento de León consolida una actuación "clave" poder ofertar de suelo industrial, en un emplazamiento con conexión directa a los principales ejes de comunicación de la ciudad que permitirá la implantación de iniciativas industriales y de servicios avanzados, favoreciendo la diversificación económica y la atracción de inversión para León.

El desarrollo posterior del Plan prevé la puesta a disposición de más de 600.000 metros cuadrados para uso económico, configurando un espacio preparado para acoger nuevas empresas y generar oportunidades de empleo en la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Otros 522.000 metros cuadrados irían destinados a espacios libres, equipamientos y viarios, entre otros. En paralelo el Ayuntamiento de León ha trabajado en los últimos meses en ordenar urbanísticamente la zona porque los siguientes pasos serán desplegar el proyecto de actuación, el de expropiación de las más de 800 parcelas que configuran el sector y, finalmente, el de urbanización.

Esta actuación responde a la necesidad "histórica" de dotar al término municipal de León de suelo competitivo para fortalecer su posición como nodo logístico y productivo del noroeste y garantizar nuevas oportunidades de crecimiento.

La complejidad de los trámites urbanísticos y la gran extensión del terreno que se pretende habilitar como suelo industrial conlleva un "importante" periplo administrativo en el que el Ayuntamiento de León trabaja desde los aspectos técnicos, jurídicos y económicos para satisfacer las necesidades precisas para que el proyecto se traduzca en una realidad.