Segundo accidente en dos días en el barrio leonés de La Lastra
Un conductor de 55 años sufre el impacto en la cabeza de una colisión lateral
El barrio de La Lastra ha sido escenario hoy de nuevo de un accidente de tráfico, después del que ayer implicó a cuatro personas en un choque por alcance entonces. Esta vez se ha tratado de una colisión lateral.
Según informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el accidente ocurrió a las 15,27 horas en la avenida Lastra, 22. Fue una colisión lateral entre dos turismos.
Los alertantes informaron de un herido, varón de 55 años, consciente y que se queja de un golpe en la cabeza.
Se traslado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.
Se cursó información también al Cuerpo Nacional de Policía.