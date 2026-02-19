Segundo accidente en dos días en el barrio leonés de La Lastra

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

El barrio de La Lastra ha sido escenario hoy de nuevo de un accidente de tráfico, después del que ayer implicó a cuatro personas en un choque por alcance entonces. Esta vez se ha tratado de una colisión lateral.

Según informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el accidente ocurrió a las 15,27 horas en la avenida Lastra, 22. Fue una colisión lateral entre dos turismos.

Los alertantes informaron de un herido, varón de 55 años, consciente y que se queja de un golpe en la cabeza.

Se traslado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

Se cursó información también al Cuerpo Nacional de Policía.