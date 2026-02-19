El Cueto del Moro: El guardián silencioso junto al Hospital de San Isidro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En los límites donde la ciudad empieza a desdibujarse para dar paso a las lomas que miran hacia el Bernesga, se alza el Cueto del Moro. Este altozano, situado estratégicamente junto al actual Hospital de San Isidro, no es solo un accidente geográfico; es un archivo vivo de la transformación de León, desde paraje rural hasta núcleo sociosanitario.

El nombre de "Cueto del Moro" evoca tiempos de frontera. Aunque la tradición popular leonesa suele atribuir el término "moro" a cualquier construcción o lugar de origen antiguo y desconocido, históricamente esta zona fue un área de pastoreo y cultivo de secano.

Antes de que el asfalto de la carretera de Asturias y las instalaciones hospitalarias dominaran el paisaje, el cueto era el mirador natural preferido de los pastores que bajaban de la montaña leonesa.

La historia contemporánea del Cueto del Moro está indisolublemente ligada al Hospital de San Isidro.

Aislamiento estratégico: En la primera mitad del siglo XX, esta elevación se eligió para albergar instituciones de salud precisamente por su altitud y pureza de aire, ideal para el tratamiento de enfermedades respiratorias en una época donde los antibióticos aún no eran la norma.

El corazón del Cueto: El crecimiento del complejo de la Beneficencia (la actual zona de San Isidro) transformó el cueto de un baldío a un entorno de cuidados. Los jardines y las vistas desde la colina se convirtieron en parte del proceso de recuperación de los pacientes.

Actualmente, el Cueto del Moro es apreciado por los vecinos del barrio de San Mamés y las Ventas como un "pulmón" secundario. Su posición ofrece una de las panorámicas más auténticas de León:

Hacia el sur: La majestuosa silueta de la Catedral de León destacando sobre el casco antiguo.

Hacia el norte: La apertura hacia las tierras de la Sobarriba y la cordillera Cantábrica.

A pesar de la presión urbanística, el entorno del Hospital de San Isidro mantiene ese aire de tranquilidad monacal, donde el tiempo parece detenerse bajo la sombra de los árboles que coronan la loma.

Durante décadas, el Cueto del Moro fue punto de referencia para los viajeros que entraban a León desde el norte, siendo el primer contacto visual con la expansión moderna de la ciudad.