El PP exige al Gobierno inversiones reales y ejecutadas en infraestructuras para frenar la despoblación en León

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a iniciativa de los senadores por León Antonio Silván Rodríguez, Asunción Mayo Fernández y Jorge García Vega, han registrado y defendido una moción en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en la que insta al Gobierno a garantizar inversiones reales, ejecutadas y verificables en infraestructuras ferroviarias y viarias en la provincia de León.

Los senadores del PP por León advierten de que la provincia atraviesa una situación en materia de infraestructuras especialmente delicada que arrastra el territorio desde hace años.

Compromisos presupuestarios que no se ejecutan

El Partido Popular denuncia que los anuncios reiterados del Gobierno en materia de infraestructuras no se han traducido en un grado de ejecución satisfactorio. En materia ferroviaria, los senadores populares recuerdan la reducción de servicios, frecuencias y competitividad de las líneas convencionales, así como la falta de inversiones efectivas para su modernización.

En el ámbito viario, persisten retrasos significativos en la ejecución y mejora de carreteras estratégicas del Estado, fundamentales para la vertebración territorial y la conexión de las zonas rurales, especialmente afectadas por la despoblación.

Para los representantes leoneses del PP, “sin infraestructuras modernas, seguras y bien mantenidas no hay desarrollo, no hay oportunidades y no hay futuro para nuestros pueblos”.

Medidas concretas y calendario público

La iniciativa registrada por el Grupo Popular reclama, entre otras medidas:

La ejecución efectiva de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para León.

La modernización de la red ferroviaria convencional, garantizando servicios suficientes y competitivos.

La aceleración de las actuaciones pendientes en la red de carreteras del Estado.

Un calendario público de inversiones con plazos concretos y mecanismos de seguimiento.

Informes semestrales al Senado sobre el grado real de ejecución presupuestaria y material.

Los senadores Antonio Silván, Asunción Mayo y Jorge García Vega subrayan que la lucha contra la despoblación requiere políticas integrales y planificación coherente, y consideran que las infraestructuras de transporte son una herramienta esencial para garantizar la cohesión territorial, la igualdad entre españoles y la seguridad de los ciudadanos.

“El Gobierno no puede seguir dando la espalda a León. Necesitamos hechos, no titulares; ejecución real, no promesas incumplidas”, concluyen los senadores populares.