La Cofradía del Perdón presenta el Cartel de la Semana Santa 2026

El acto fue presentado por el Abad de la Cofradía, D. Juan José Tubilla Santiago, acompañado por su Junta de Seises.

Durante la ceremonia se dio a conocer el Cartel anunciador de los Actos de la Semana Santa 2026, una fotocomposición obra del fotógrafo y hermano de la Cofradía, D. Moisés García Martínez. El evento sirvió también para anunciar los actos culturales y religiosos conmemorativos del 60 aniversario de la bendición de la imagen titular de la Cofradía, obra del escultor Ángel Estrada Escanciano, efeméride que marcará de manera especial el calendario de este año.

II Edición del Concurso de Relatos Cortos PerdonRelatos

Asimismo, se hizo público el fallo del jurado de la II edición de PerdonRelatos, concurso literario convocado por la Cofradía el 3 de diciembre de 2025, cuyo plazo de presentación finalizó el 31 de enero de 2026.

En esta edición se recibieron 52 trabajos, de los cuales 7 quedaron fuera de valoración por no ajustarse a las bases. El jurado, reunido el 13 de febrero en la Casa de Hermandad, evaluó los 45 relatos válidos y seleccionó los siguientes ganadores:

Primer Premio:

Relato: Trámites de un Martes Santo. Autor: D. Antonio Arteaga Pérez

Dotación: 300 euros y diploma acreditativo.

Segundo Premio:

Relato: El Peso Exacto del Perdón. Autor: D. Carlos Alberto Serrano Redondo

Dotación: 100 euros y diploma acreditativo.

El jurado destacó la alta calidad literaria de los trabajos presentados y felicitó tanto a los participantes por su dedicación como, de manera especial, a los autores premiados.

Un acto de hermandad y participación

La jornada, marcada por el inicio de la Cuaresma, reunió a numerosos asistentes que mostraron su interés por las actividades programadas y por los relatos participantes en esta segunda edición del certamen. La Cofradía agradece la implicación de todos los hermanos y simpatizantes que, con su presencia, contribuyen a mantener vivo el espíritu de la Hermandad.