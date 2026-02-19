Ya hay fecha para el 'basurazo': el Ayuntamiento de León cobrará la tasa de 2025 el 6 de abril

La mala gestión del equipo de gobierno de José Antonio Diez, sancionada por las dos sentencias sucesivas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anularon las ordenanzas fiscales de la basura, la pagarán ahora los vecinos de León. De un tirón, las 85.586 unidades urbanas que forman parte del padrón se encuentran de pronto, con la advertencia del Ayuntamiento de la capital leonesa que les apremia a abonar los recibos de la tasa de recogida de residuos correspondientes al año 2025 antes del 20 de abril, si no quieren encontrarse con un recargo por incumplimiento de los deberes fiscales y su entrada en la vía ejecutiva, que puede acabar en un embargo de sus bienes.

El aviso cursado por los responsables del consistorio incide en que «quienes tuvieran domiciliado el recibo en 2024 recibirán el cargo en cuenta el próximo 6 de abril». No llegará de manera individualizada a todos, como se preveía con la nueva tasa, sino que se girará de la misma forma que se hacía hasta hace dos años: bien por domicilio, si lo tenían así, o dentro de una misma factura anotada a cargo de la comunidad de vecinos.

El cambio con respecto al modo de cobro de 2024 se notará en el importe. La tasa de «recogida de basura doméstica e industrial y otros residuos sólidos urbanos» de 2025, como reza el recibo, se cobrará de una sólo vez, en lugar de manera trimestral, como se establece en la ordenanza fiscal que la regula. Los vecinos se encontrarán de repente con que el Ayuntamiento de León carga en sus cuentas domiciliadas 50,51 euros para las viviendas ubicadas en calles de primera y segunda categoría, 43,8 euros las de tercera y cuarta, y 35,55 euros en el caso de las de quinta y sexta. Los locales comerciales abonarán de 26,8 a 79,85 euros, aunque con casos excepcionales que van de los 265,9 euros de los restaurantes a los 5.022,1 euros de Carrefour. Como suma de todos, el consistorio prevé recaudar 4.970.000 euros que debía haber ingresado ya en el pasado ejercicio.

La consecuencia para los ciudadanos será que pagan el doble en 2026 porque, una vez abonado el recibo de 2025, tendrán que adecuarse al ritmo normal de 2026, trimestre a trimestre. El primero lo cobrará el Ayuntamiento de León del 20 de abril al 22 de junio; el segundo, del 20 de julio al 21 de septiembre; el tercero, del 20 de octubre al 21 de diciembre; y el cuarto, a partir de enero de 2027.

No podrá sin embargo el consistorio pasarles la tasa de tratamiento de basura, que hasta 2023 gestionaba Gersul. La sentencia del TSJ anula la ordenanza y evita que el Ayuntamiento de León tenga sustento normativo para reclamar los 38 euros a los vecinos en 2025 y 2026, además de que debe devolverles los que pagaron de 2024.