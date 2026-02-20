El nuevo suelo industrial de León prometido para 2025 en Puente Castro no estará antes de 2028

Cinco años después de que se iniciaran los trámites, el Ayuntamiento de León cierra al fin la modificación urbanística que permitirá alumbrar el nuevo polígono industrial de Puente Castro. Superado ya el ejercicio 2025, en el que se comprometió que estaría lista ya la primera fase para la instalación de nuevas empresas, el consistorio se queda por ahora en la ratificación definitiva del plan parcial, pero lejos aún de la ordenación de las parcelas, el proyecto de urbanización, la licitación de los trabajos y la ejecución de los mismos. Por no saber, por el momento, el equipo de gobierno de José Antonio Diez no ha aclarado siquiera si afrontará en solitario, se amparará en la Junta o buscará fórmulas público-privadas para pagar los «entre 2 y 3 millones de euros» de las expropiaciones, ni los «no menos de 25 millones de euros», como calcula el consistorio, que costarán las obras para definir los viales, los servicios y las parcelas.

El escenario temporal aventura que, no antes de 2028, podrán entrar las máquinas en los 1.138.014,05 metros cuadrados de los terrenos, encuadrados entre la ronda Sur y la avenida de San Froilán, justo enfrente del cementerio. El horizonte se avista incluso optimista para el avance de una tramitación que tiene por delante antes la expropiación de las 897 parcelas en las que se distribuye la propiedad del sector, considerado «la principal reserva de esta clase de suelo prevista en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la implantación de actividades económicas, tanto por su extensión como por su estratégica ubicación en la zona sureste del municipio, con acceso directo a la red de autovías que circunda la ciudad», y atravesado «en su zona central, en dirección norte-sur, por la carretera de Santa Olaja a Villarroañe».

Resuelto el plan parcial, cuya gestión se encargó al estudio de arquitectura Rodríguez Valbuena con un coste de 145.200 euros y que se aprobará en el Pleno de finales de este mes, el avance depende ahora de la asesoría técnica adjudicada a la empresa vallisoletana G33, que cobrará 120.024,92 euros por «la redacción del proyecto de actuación por el sistema de expropiación por el Ayuntamiento». La encomienda, que marca un plazo de ejecución de un año, marca que el proyecto de actuación debe incluir «las determinaciones generales, determinaciones completas sobre reparcelación y determinaciones básicas sobre urbanización». El contrato, como se recoge en el acuerdo, añade «otros servicios de asistencia adicionales de carácter técnico y/o administrativo para la correcta tramitación del documento, incluida la adopción de acuerdos de liberación de la expropiación para determinados bienes».

Hasta que no estén ejecutadas estas expropiaciones, para las que no hay sustento presupuestario por el momento, no se hará realidad el polígono industrial de Puente Castro, en el que habrá más de 600.000 metros cuadrados para la instalación de empresas, además de otros 522.000 metros cuadrados para zonas verdes, equipamientos y viales. El nuevo suelo incluye algunas naves existentes en la actualidad, en la zona norte, la primera por urbanizar dentro de una estrategia prevista en tres fases, de acuerdo a la planificación original del Ayuntamiento de León, que este jueves se limitó a ensalzar la aprobación del plan parcial como el «paso» que «consolida una actuación clave poder ofertar de suelo industrial».

El consistorio tiene por delante el proyecto de actuación, el expropiatorio y las obras, pero aún no ha cerrado cómo afrontará la factura

Aunque, como se explicó en febrero de 2023, durante la presentación del plan parcial, se prevé generar «actividad económica y productiva, no sólo industrial», con la entrada de iniciativas «empresarial, terciaria, tecnológica y comercial». La actuación, como publicitó este jueves el gobierno de Diez, «responde a una necesidad histórica: dotar al término municipal de León de suelo competitivo para fortalecer su posición como nodo logístico y productivo del noroeste y garantizar nuevas oportunidades de crecimiento».

La gestión comenzó en enero de 2021 y en 2023, durante la presentación del plan parcial, se comprometió que la primera fase estaría en 2025

Pero, tras este enunciado, los responsables municipales evitaron acotar nuevos plazos, una vez incumplidos los anteriores. Como justificación, se limitaron a exponer que «la complejidad de los trámites urbanísticos y la gran extensión del terreno que se pretende habilitar como suelo industrial conlleva un importante periplo administrativo en el que el Ayuntamiento de León trabaja desde todos los aspectos, técnicos, jurídicos y económicos para satisfacer las necesidades precisas para que este proyecto se traduzca en una realidad».