El PP pide el cese de un edil de San Andrés por «trato vejatorio»

Pilar Infiesta León San Andrés

El Grupo Municipal del Partido Popular en San Andrés del Rabanedo ha solicitado formalmente a la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, el cese inmediato del concejal de Urbanismo y Servicios Generales, Alejandro Calvo (UPL). La petición surge tras los incidentes ocurridos este jueves durante una comisión informativa, en la que, según los populares, el edil habría mantenido una actitud «intolerable» y «vejatoria» hacia la portavoz del PP, Noelia Álvarez, según valoran. La tensión dicen que estalló cuando la portavoz popular pidió explicaciones sobre la gestión de una subvención de la Junta de Castilla y León destinada a la contratación de 20 trabajadores.

Según la denuncia del Partido Popular de San Andrés, la «ineptitud» en la tramitación administrativa obligará a reducir los contratos de seis a cinco meses, suponiendo un perjuicio para los empleados y la devolución de parte de los fondos públicos. Además, Álvarez cuestionó las condiciones de seguridad de estos trabajadores, señalando que comenzaron sus tareas sin los equipos de protección individual (EPI) necesarios y denunciando el mal estado de los carros de limpieza y los vestuarios.