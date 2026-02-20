El alcalde de León sobre un adelanto de elecciones generales: "La convocatoria urgente es la de primarias en el PSOE"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ante las voces críticas dentro del PSOE que reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el adelanto de las elecciones generales, el alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, no urge tanto una convocatoria electoral como un congreso de su partido para decidir "quién y cómo" debe liderarse el PSOE.

"La convocatoria de elecciones es una competencia clara del Gobierno, no es mi competencia reclamarla o no", ha comenzado Diez, para añadir: "Lo que sí es urgente es una convocatoria de Primarias en el PSOE, para la renovación de liderazgos y cómo debe ser nuestro proyecto político".

Entre esas voces críticas está la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ya se ha posicionado públicamente contra la estrategia de Sánches y al que culpa de los resultados del PSOE a nivel autonómico, como en Estremadura, alegando que la política nacional afecta directamente: "Los candidatos aportamos un pelín al resultado, lo importante es la marca", apuntó en un programa de televisión.

Otras de las políticas que se han sumado a ese adelanto de las generales ha sido la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, con las elecciones autonómicas de Castilla y León ya fijadas para el 15 de marzo.