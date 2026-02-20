Fele pone en marcha el proyecto ‘León deja Huella’ para la atracción y retención de talento

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Federación Leonesa de Empresarios presentó hoy el proyecto estratégico ‘León deja Huella’, un que busca retener y atraer el talento en León, impulsando tanto la inserción laboral como el emprendimiento y que surgió como resultado del primer acuerdo municipal del Diálogo Social en materia de empleo y actividad económica.

‘León Deja Huella’ tiene como objetivo principal que el talento no solo llegue a León, sino que se quede a largo plazo en la ciudad, para lo que ofrece acompañamiento integral a jóvenes y profesionales para facilitar tanto su desarrollo profesional como impulsar el emprendimiento.

Durante la presentación, el secretario general adjunto de Fele, Enrique Suárez, destacó algunos desafíos estructurales que justifican la necesidad del proyecto, como el envejecimiento poblacional, la alta movilidad de jóvenes entre 16 y 34 años, el descenso del número de empresas y autónomos o la dificultad para cubrir vacantes de empleo, más de 1.000 en la actualidad en la provincia de León.

En respuesta a esta situación surge ‘León deja Huella’, que se articula en tres palancas, como son la orientación laboral, con itinerarios personalizados, diagnóstico de perfil, herramientas de transición al empleo y asesoramiento en la búsqueda de empleo, la formación y mejora de empleabilidad, con refuerzo de competencias y orientación hacia las necesidades reales del mercado local, y el emprendimiento y autoempleo, con acompañamiento en los primeros pasos para transformar ideas en proyectos viables y elaboración de planes de empresa.

Para cumplir con estos tres ejes, Fele cuenta con técnicos especializados en orientación y emprendimiento que realizarán un asesoramiento de forma individualizada, al tiempo que se llevarán a cabo charlas de concienciación e impulso del emprendimiento en más de 15 centros educativos de la ciudad con el objetivo de asesorar a más de 300 jóvenes.

También se llevará a cabo una campaña de difusión tanto del proyecto como de las ventajas de León para el desarrollo profesional. Además, cualquier persona que busque orientación laboral o quiera impulsar su propio proyecto emprendedor puede acceder a todos servicios a través de la web leondejahuella.com , donde existen guías, recursos y acceso a atención personalizada.