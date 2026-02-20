Completado el traslado del material para la vuelta de los alumnos al edificio de Infantil del colegio Trepalio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través del personal de Obras, ha completado la mudanza del material, la puesta en marcha de la calefacción y la limpieza del interior del edificio de Infantil del Trepalio, de modo que los niños y niñas podrán retomar sus clases con normalidad a partir del próximo lunes en el centro.

Este traslado se ha llevado a cabo tras la finalización de las obras de sustitución de la cubierta del edificio, una actuación necesaria para garantizar la seguridad y el buen estado de las instalaciones y ejecutada por la consejería de Educación. Durante el tiempo que han durado las obras, el Consistorio ha mantenido una colaboración con la Junta y el centro educativo para reubicar al alumnado y asegurar la continuidad de la actividad lectiva.

Así, en estas semanas las clases se han impartido en la Casa de Cultura de Trobajo, donde se habilitaron los espacios necesarios para acoger temporalmente a los escolares . Para hacerlo posible, desde el Ayuntamiento se procedió a reorganizar la programación prevista, trasladando actividades a otros centros municipales con el fin de dar respuesta a todas las partes implicadas y minimizar las molestias.