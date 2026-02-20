Bautizo a la cuesta de San Isidoro para ser Siete Palabras

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La cuesta de de San Isidoro (aunque bajo el nombre oficial en el callejero de Lope de Vega) es la calle de las Siete Palabras, en referencia a la cofradía leonesa que está vinculado a este trayecto no sólo porque cerca de esta vía recién bautizada pasan los cofrades en Semana Santa con su pregón a caballo, también por la unión de este tramo leonés con el fundador de la cofradía, Eduardo de Paz Díez. Ayer se bautizó formalmente la calle que completa el rosario de nuevas avenidas con el nombre de las cofradías y hermandades de la Semana Santa leonesa. El cambio de denominación de la cuesta de San Isidoro por la calle de las Siete Palabras se aprobó en el pleno municipal del pasado mes de septiembre.