Herido en León el piloto de un patinete arrollado por un vehículo en Michaisa

El piloto de un patinete ha resultado herido en un accidente de tráfico en León, a las 14.03 horas, a la altura de la rotonda de "Michaisa", en el cruce de las avenida de Portugal y Fernández Ladreda.

Ha sido una colisión entre turismo y un patinete. El Servicio de Emergencias 112 pidió asistencia para el conductor del patinete, de 34 años, herido consciente.

También se avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. E informamos también al Cuerpo Nacional de Policía.