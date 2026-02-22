Incibe ayuda a una usuaria senior a la que intentaron estafar tras clonar con IA la voz de su hija

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una usuaria senior a la que habían tratado de estafar tras clonar con Inteligencia Artificial la voz de su hija.

La mujer contactó con el teléfono confidencial y gratuito “preocupada y asustada” y relató que había recibido una llamada telefónica de una persona que no conocía y que se había identificado como personal sanitario. Esta persona le indicó que su hija se encontraba gravemente enferma y que debía ser intervenida quirúrgicamente de forma urgente, para lo que debía afrontar el pago de la operación.

A continuación, le pasaron la llamada supuestamente a su hija y la mujer había escuchado launa voz idéntica a la de ella, que se encontraba llorando chillando, lo que le asustó, por lo que, ante el temor de que su hija estuviera en peligro, tuvo la intención de pagar el importe que se le demandaba. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió llamar al número de teléfono de su hija, que le confirmó que todo era mentira.

La usuaria decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe en busca de ayuda y orientación. Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le explicaron que el audio de voz que había escuchado de su hija había sido generado con Inteligencia Artificial y le felicitaron por haber decidido contrastar la información llamando a su hija antes de enviar ningún pago.

Además, le aconsejaron que bloqueara en su teléfono móvil el número desde el que había recibido la llamada, que valorara establecer una contraseña familiar a solicitar en este tipo de situaciones y que reportara el número a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de las herramientas de colaboración ciudadana.

Desde Incibe le recomendaron, de forma preventiva, que no facilite datos personales o bancarios a personas desconocidas que, en caso de duda, no siga indicaciones, sino que cuelgue y llame directamente al número de teléfono habitual de la persona que supuestamente está llamando.