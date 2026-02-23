El abandono se ceba con el parque a la puerta de Feve en León

El balance de daños del parque de los poetas crece. El espacio verde, que se bautizó con este nombre dentro de las obras preparatorias de la reurbanización de la estación de Feve, en las que desapareció el antiguo bar Hullero para sembrar el espacio con jardincillos y extractos de escritores leoneses, ha empezado a perder ahora parte de su mobiliario. Al descuido del ajardinamiento, con charcos y barro, cuando no maleza acumulada, y al abandono de la fuente ornamental en la que hace años que no funciona el reloj de agua, se le suma ahora el destrozo de parte de las maderas que dan asiento a los bancos. La imagen de dejadez no cesa después de los millones invertidos en la zona. | á. caballero