Otro cisco en el cambiador de Vilecha pone en solfa el horario de los trenes de León

No hay día sin incidente en la trampa del cambiador de Vilecha, la nueva zona cero del desastre ferroviario que altera la comunicaciones de León por tren en la vía de alta velocidad. Si el viernes, el 106 que conecta Valencia y Gijón se clavó en el tránsito de ancho, esta misma tarde los trenes de la línea entre León y Madrid empiezan a acumular retrasos por otra incidencia en este punto; uno de los trenes que circula hacia madrid acumula ya 40 minutos de retraso por una muesca en este salto de velocidad contiguo al polígono de Onzonilla.