Una avería deja momentáneamente sin semáforos la plaza de Guzmán en León

El sistema de regulación semafórica de la plaza de Guzmán ha sufrido una avería hace pocos minutos que ha dejado inutilizados los equipos de regulación semafórica de la zona.

La incidencia se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses y se ha tratado de poner solución al problema, sin éxito por lo visto esta tarde.

Agentes municipales procedieron a ordenar la regulación del tráfico mientras duró el corte, que quedó solucionado pocos instantes después de que varias llamadas alertasen de lo que estaba sucediendo.