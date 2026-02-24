Los misterios dolorosos por el rosario de la N-120

Publicado por L. U. Creado: Actualizado:

La N-120 es un rosario, un rosario de misterios dolorosos, para los miles que no tienen más remedio que echarse sobre el imprevisto de este asfalto y firme a falta de una vía de alta capacidad capada por la tarifa del peaje entre león y Astorga, a razón de seis euros por 37 kilómetros. En febrero, esta es la alternativa a los baches que revientan ruedas: como en otras situaciones límite para la seguridad vial, no se arregla la estructura, se rebaja la velocidad. Para las arcas públicas resulta más asequible colocar una señal provisional de urgencia junto a un cono, que un pedido de aglomerado para chapear en los huecos que hasta dos días antes eran charcos. Después de medio mes de emergencia, no se vislumbra otra solución. El amigo conductor levanta el pie del acelerador por el corredor clave para la economía leonesa.